Ученые нашли способ продлить жизнь человека на 16 лет

Учёные рассказали, какую ягоду употреблять, чтобы понизить риск смерти на 31%Учёные из США поделились важным открытием в области диетологии, что, по их словам, может значительно повлиять на состояние здоровья человека.
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