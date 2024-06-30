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Уголовное дело завели на водителя грузовика, который сбил 4-х детей на Сахалине

Уголовное дело завели на водителя грузовика, который сбил 4-х детей на Сахалине

Уголовное дело возбудили в отношении 53-летнего водителя грузовика, который сбил четверых детей в Сахалинской области.

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