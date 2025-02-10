Небензя раскрыл условия заключения мирного договора с Украиной

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что заключение мирного договора с Украиной возможно лишь в том случае, если его подпишет легитимное украинское руководство.
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