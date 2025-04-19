Сегодня на медиафасаде телебашни в Симферополе изобразят портрет Екатерины II Также жители и гости города увидят бегущую строку: «С Днём принятия Крыма в состав Российской империи!» Подсветку можно увидеть с 20:00 до 22:00, сообщили в Мининформе Крыма.