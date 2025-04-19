Сегодня на медиафасаде телебашни в Симферополе изобразят портрет Екатерины II Также жители и гости города увидят бегущую строку: «С Днём принятия Крыма в состав Российской империи!» Подсветку можно увидеть с 20:00 до 22:00, сообщили в Мининформе Крыма.
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