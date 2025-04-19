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ВЕСТИ КРЫМ

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На медиафасаде телебашни в Симферополе изобразят портрет Екатерины II

На медиафасаде телебашни в Симферополе изобразят портрет Екатерины II

 Сегодня на медиафасаде телебашни в Симферополе изобразят портрет Екатерины II  Также жители и гости города увидят бегущую строку: «С Днём принятия Крыма в состав Российской империи!» Подсветку можно увидеть с 20:00 до 22:00, сообщили в Мининформе Крыма.

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АЛЕКСАНДР Крымский
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17 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
16 час.
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