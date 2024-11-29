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Путин ответил советским анекдотом о погоде на вопрос об ударе по Киеву

Путин ответил советским анекдотом о погоде на вопрос об ударе по Киеву

Президент России Владимир Путин ответил старым советским анекдотом на вопрос журналистов о возможных целях новейшей ракеты «Орешник».

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