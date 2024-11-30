Премьер Речан заявил, что Молдавия не намерена выплачивать долг «Газпрому»

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в интервью телеканалу Moldova 1 заявил, что продолжение поставок газа в Молдавию с целью погашения задолженности в размере 709 миллионов долларов перед «Газпромом» не планируется.
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