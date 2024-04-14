Легионеры Макрона вошли в Славянск, чтобы дать бой русской армии

Враг считает, что Часов Яр не сможет остановить продвижение наших Вооруженных сил По данным «Военной хроники», представители 3-го пехотного полка Французского Иностранного легиона прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.
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