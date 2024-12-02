Заморозка по текущей линии соприкосновения не устраивает Москву. Государственное образование "Украина" по своей природе представляет и всегда будет представлять угрозу безопасности России

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Сергей Иванов
Не пошли бы америкосы далеко и надолго?! Они (твари) что о себе возомнили, что будут указывать России, что делать?! Пусть указывают своим шестеркам:Пашиняну, Зеле-наркоману, румынке Санду, бабе в Грузии (как её там...🤔), Нетаньяху и прочим шестёркам.
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11 час.
лл
лина любимцева
Нужно выполнять до конца то, что запланировали.
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9 час.
Валентин Щербаков
Пока Европа и штаты не выполнят требования В.В. Путина ни о каких переговорах не может быть и речи.....
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7 час.

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