Заморозка по текущей линии соприкосновения не устраивает Москву. Государственное образование "Украина" по своей природе представляет и всегда будет представлять угрозу безопасности России

Сергей Иванов

Не пошли бы америкосы далеко и надолго?! Они (твари) что о себе возомнили, что будут указывать России, что делать?! Пусть указывают своим шестеркам:Пашиняну, Зеле-наркоману, румынке Санду, бабе в Грузии (как её там...🤔), Нетаньяху и прочим шестёркам.