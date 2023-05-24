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Аналитик Андрей Красноперов о передаче Киеву F-16: «Их не спасут даже бетонные укрытия»

Аналитик Андрей Красноперов о передаче Киеву F-16: «Их не спасут даже бетонные укрытия»

Передача ВСУ истребителей западного образца погоды не сделает, армия России будет уничтожать и их, заявил корреспонденту ФАН военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

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