Россиян предупредили об опасности злоупотребления популярными таблетками

Необоснованный прием аспирина может привести к проблемам со здоровьем, вплоть до инсульта. Об опасности злоупотребления популярными таблетками предупредил россиян кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.
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