Россиян предупредили об опасности злоупотребления популярными таблетками

Необоснованный прием аспирина может привести к проблемам со здоровьем, вплоть до инсульта. Об опасности злоупотребления популярными таблетками предупредил россиян кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.