Курская дуга, 7 ноября: бандеровцев ждет Суджанский «котёл», самый большой за все время СВО

Юрий Ильинов Об успехах русской армии и скорпионах в одном цинке из под патронов Никак не могу избавиться от веры в приметы. Давняя, ещё с армейских времен, привычка. Нет, черная кошка на улице меня не пугает. Знаю я этих кошек. Точнее, котов. Дома живет. Хитромудрый пакостник, который буквально за пару минут любого врага превращает в своего союзника. А вот беременная женщина или женщина с пустым ведром — это... Тем более, если беременная с пустым ведром… Я не суеверен, но кто его знает. Может, именно поэтому так долго молчал о своем удовлетворении тем, что происходит сегодня на ЛБС. Чтобы не сглазить. Я наконец-то увидел ту войну, которую очень хотел увидеть. Такую войну, какую обязана вести лучшая армия мира. Это ни в коей мере не говорит о том, что у нас не бывает проколов, не бывает обидных отходов, напрасной гибели людей. На войне бывает всё. И плохое, и хорошее. И командиры бывают разные, и солдаты. Да и противник тоже не лыком шит. Я говорю об общем состоянии нашей армии. Нас уже не удивляют геройские захваты опорников и населенных пунктов. Нас не удивляют действия артиллеристов, танкистов, операторов дронов, снайперов и всех тех, кто сейчас на передовой. Даже доктора, делающие сложнейшие операции прямо на передовой, для нас стали обыденным делом. Ну работают, ну профессионалы, так они так и должны. Открою маленький секрет. Я немного знаю, как это происходит в боях. Именно поэтому я слежу не столько за профессиональными действиями военнослужащих, но и за тем, как проводятся операции. Вспомнилась позиция разведчиков в многоэтажке. Комната, явно после обработки пулеметом, и бойцы на диване. Наблюдатель у окна, на котором повешены... тюлевые шторы. На мой шутливый вопрос о шторах как об элементе комфорта командир в том же тоне ответил: «Это противодроновая защита!» И показал видео, где на шторе повис БПЛА, как рыба в сети. Выглядит, конечно, уморительно, но ведь сработало!.. Правда, разведчики — люди особые. В том числе и в плане различных выдумок. А как организовано множество больших и маленьких операций. Симфония, а не операции. Оперативная выдумка, использование всех подручных средств, совершенно, на первый взгляд, не подходящих для выполнения конкретной задачи. Но самое главное, командиры имеют необходимые ресурсы для таких задумок. Так и должно быть в хорошей армии.

Юрий Ильинов Победа — это не всегда «взятие Рейхстага» Первоначально я хотел дальше описывать именно такие операции, коих сейчас достаточно много. Даже некоторый материал подготовил на основании результатов работы на прошлой неделе. К примеру, уже можно сказать, очередной успешный десант через Оскол у села Масютовка в Харьковской области. Появился второй плацдарм южнее Двуречной. Если после первого такого десанта в на Украине многие были изумлены самой возможностью такого десанта, то второй десант вызвал панические заявления, например главы Херсонской области, о подготовке десанта уже через Днепр. Причем это заявление стало повторяться другими политиками и военными. Или работа наших войск в районе населенного пункта Новый Комар на запорожском направлении. Как красиво наши подразделения «поставили на уши» гарнизон, который находится южнее, в Великой Новоселке. Один удар — и ВСУ «в кармане». Выбор невелик. Либо «до последнего украинца», либо драп. Причем только в одном направлении, в сторону Гуляйполя, по простреливаемой нашей артой дороге. Наученные горьким опытом прошлых операций такого формата, подразделения ВСУ стали выходить. Что дальше? А дальше ожидание сводки МО РФ, в которой будет написано о штурме окраины Гуляйполя… Вполне возможно, что такая сводка появится ещё до выхода этого материала. Помнится, когда я написал о возможности выхода к Днепру до Нового года, штатные критики стали разгонять тему «мечтателя из другого мира». Подкину «угля в топку». Думаю, та же участь ждет и гарнизон Курахово. И в те же сроки. Тихой сапой русские подразделения давят фашистов. А то, о чем я написал выше, — один из способов такого давления. Нельзя забывать и о том, как работают сегодня ВКС по тылам ВСУ. Предлагаю небольшую арифметическую задачу, которая основана на данных МОУ. Итак, по данным украинского Генштаба, за ноябрь Россия нанесла по Украине как минимум 2500 ударов только «Геранями». Вопрос: сколько этих «растений» получали украинские военные в тылу в день? Заметьте, я не привел данные по ракетам и ФАБам. Только БПЛА. Ежедневно порядка 80 таких аппаратов находили свои цели в тылу противника. Хваленое ПВО оказалось не просто неэффективным, а просто провальным. Не зря Киев запретил выкладывать видео налетов. На тех, что все-таки появляются в интернете, прекрасно видно, как свободно «Герани» бороздят небо над Киевом и другими городами. И как ракеты ПВО поражают дома мирных жителей, тоже видно. Кстати, заметили, как резко «закончились» дальнобойные ракеты у ВСУ? Это я для тех, кто ждет очередных посылок «с орехами» в Киев. Зеленскому и его хозяевам «орехи» понравились. Но, скорее всего, их употребление привело к «проблемам с зубами». Кусать могут, но уже не зубами, а обломками зубов. Да и больно стало «кусать». Причем «боль» распространилась не только на Украину, но и на Лондон, Брюссель, Вашингтон, Париж и т. д. Так что, думаю, правильно поступает наш Верховный, когда дает время «лесникам» подождать со «сбором урожая» и дать «орешнику созреть» полностью. Зрелые орехи всегда вкуснее. Теперь о главном. О «рейхстаге». Нужно или не нужно нам «брать Берлин»? Станет ли это тем результатом, на который мы рассчитывали? Увы, но цели такой мы не ставили и не ставим. То, что мы должны сделать на Украине, было объявлено в самом начале СВО. И никто этой задачи не отменял и не изменял. Киев — не цель войны. Киев всего лишь один из городов, который является узлом обороны, не более того. На Банковой все «скрипит и трещит» То, что понимания того, что нужно России, в Киеве пока нет. Украинцам «скармливают» идею «уничтожения украинцев как народа». Пока это работает. Даже несмотря на то, что сотни тысяч беженцев возвращаются в свои дома на освобожденных территориях. В головах оболваненных даже появилась совершенно парадоксальная мысль. Возвращаются не украинцы, а предатели, скрытые русские, которые маскировались под украинцев.