История о том, как можно комфортно жить в России, зарабатывать здесь деньги? при этом внаглую работать бесплатным наводчиком для чужих спецслужб.
Мигрант-азербайджанец сливает фото наших солдат недругам, и почему-то на свободе
Комментарии
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Андрей М
А есть у этого засланца ФИО, адрес проживания или это очередной вымышленный "герой" из числа мигрантов?
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1 м.
Татьяна Романова
"Баку призвал РФ расследовать инцидент у посольства Азербайджана в Москве." Главному носорогу азерии показать это видео и призвать Баку расследовать инцидент на улицах нашей страны. Чем занимается азерботская обезьяна и для чего она снимает на камеру российских военных.
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1 м.
Сергей Ульмасов
Хороший вариант, в камере опустить эту азерботскую блевотину, и насиловать ежедневно черенком от лопаты, затем отрезать половые органы и засунуть ему в глотку и тем же черенком протолкнуть их до жопы
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4 н.
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