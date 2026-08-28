Андрей М А есть у этого засланца ФИО, адрес проживания или это очередной вымышленный "герой" из числа мигрантов?

Татьяна Романова "Баку призвал РФ расследовать инцидент у посольства Азербайджана в Москве." Главному носорогу азерии показать это видео и призвать Баку расследовать инцидент на улицах нашей страны. Чем занимается азерботская обезьяна и для чего она снимает на камеру российских военных.