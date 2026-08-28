Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигрант-азербайджанец сливает фото наших солдат недругам, и почему-то на свободе

Мигрант-азербайджанец сливает фото наших солдат недругам, и почему-то на свободе

История о том, как можно комфортно жить в России, зарабатывать здесь деньги? при этом внаглую работать бесплатным наводчиком для чужих спецслужб.

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Комментарии
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Андрей М
А есть у этого засланца ФИО, адрес проживания или это очередной вымышленный &quot;герой&quot; из числа мигрантов?
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1 м.
Татьяна Романова
&quot;Баку призвал РФ расследовать инцидент у посольства Азербайджана в Москве.&quot; Главному носорогу азерии показать это видео и призвать Баку  расследовать инцидент на улицах нашей страны. Чем занимается азерботская обезьяна и для чего она снимает на камеру российских военных.
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1 м.
Сергей Ульмасов
Хороший вариант, в камере опустить эту азерботскую блевотину, и насиловать ежедневно черенком от лопаты, затем отрезать половые органы и засунуть ему в глотку и тем же черенком протолкнуть их до жопы
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4 н.