Политолог Юденков сообщил, что украинская армия не подчиняется Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поскольку не сможет организовать соблюдение режима тишины из-за неподчинения украинской армии.
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