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Олега Тони попросили ускориться. Между РЖД и «Синарой» — химия. Вокзал «Восточный» надежд не оправдал. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

Олега Тони попросили ускориться. Между РЖД и «Синарой» — химия. Вокзал «Восточный» надежд не оправдал. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были споры первого вице-премьера Андрея Белоусова с металлургами, обсуждение резкого роста погрузки на сети РЖД и планы монополии по развитию водородного транспорта совместно с группой «Синара».

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