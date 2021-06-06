Олега Тони попросили ускориться. Между РЖД и «Синарой» — химия. Вокзал «Восточный» надежд не оправдал. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были споры первого вице-премьера Андрея Белоусова с металлургами, обсуждение резкого роста погрузки на сети РЖД и планы монополии по развитию водородного транспорта совместно с группой «Синара».
В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были споры первого вице-премьера Андрея Белоусова с металлургами, обсуждение резкого роста погрузки на сети РЖД и планы монополии по развитию водородного транспорта совместно с группой «Синара».
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