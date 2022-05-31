Банки начали ожесточённую борьбу за клиентов предлагая выгодные предложения и максимальные бонусы

Борьба за клиентов на рынке кредитных карт после небольшого затишья начинается с новой силой. Лидеры банковской отрасли предлагают клиентам оформить кредитную или дебетовую карту на максимально выгодных условиях, включая бесплатное обслуживание.
Борьба за клиентов на рынке кредитных карт после небольшого затишья начинается с новой силой. Лидеры банковской отрасли предлагают клиентам оформить кредитную или дебетовую карту на максимально выгодных условиях, включая бесплатное обслуживание.
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