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Банки начали ожесточённую борьбу за клиентов предлагая выгодные предложения и максимальные бонусы

Банки начали ожесточённую борьбу за клиентов предлагая выгодные предложения и максимальные бонусы

Борьба за клиентов на рынке кредитных карт после небольшого затишья начинается с новой силой. Лидеры банковской отрасли предлагают клиентам оформить кредитную или дебетовую карту на максимально выгодных условиях, включая бесплатное обслуживание.

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