Шесть партий ирландского препарата для рентгена "Омнипак" отозвали в России

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Компания GE Healthcare отозвала в России шесть партий препарата "Омнипак" из-за возможного наличия опасных частиц во флаконах.
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