НПВХ труба или ПНД труба

Обсадные трубы нПВХ, ПВХ, ПНД, сталь – Вам могут предложить любой материал. Однако какой из этих вариантов будет оптимальным? Почему важно внимательно выбирать трубу для обсадки скважины на воду? Помимо цены, важным критерием является еще и безопасность.
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