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«М.видео-Эльдорадо» покинула ТОП-10 крупнейших ритейлеров России

«М.видео-Эльдорадо» покинула ТОП-10 крупнейших ритейлеров России

Выручка «М.видео-Эльдорадо» во втором квартале 2026 года упала на 40% до 47 млрд рублей, что привело к падению компании с 10 на 12 место в рейтинге крупнейших ритейлеров России.

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