Рублев, Веснина и Кудерметова вылетели на предолимпийский сбор на Сахалине. Тарпищев говорил, что они уже там

Российская олимпийская команда прибывает на сборы в Южно-Сахалинске. Седьмая ракетка мира Андрей Рублев накануне рассказал ТАСС, что в среду вылетает на Сахалин «чтобы присоединиться к команде, адаптироваться к условиям, полностью акклиматизироваться до Японии».