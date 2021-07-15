Рублев, Веснина и Кудерметова вылетели на предолимпийский сбор на Сахалине. Тарпищев говорил, что они уже там

Российская олимпийская команда прибывает на сборы в Южно-Сахалинске. Седьмая ракетка мира Андрей Рублев накануне рассказал ТАСС, что в среду вылетает на Сахалин «чтобы присоединиться к команде, адаптироваться к условиям, полностью акклиматизироваться до Японии».
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