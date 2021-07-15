Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

Рублев, Веснина и Кудерметова вылетели на предолимпийский сбор на Сахалине. Тарпищев говорил, что они уже там

Рублев, Веснина и Кудерметова вылетели на предолимпийский сбор на Сахалине. Тарпищев говорил, что они уже там

Российская олимпийская команда прибывает на сборы в Южно-Сахалинске. Седьмая ракетка мира Андрей Рублев накануне рассказал ТАСС, что в среду вылетает на Сахалин «чтобы присоединиться к команде, адаптироваться к условиям, полностью акклиматизироваться до Японии».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх