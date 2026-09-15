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Маркоч покинул пост главного тренера женской сборной России по водному поло

Маркоч покинул пост главного тренера женской сборной России по водному поло

Сергей Маркоч больше не занимает должность главного тренера женской сборной России по водному поло, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта России.

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