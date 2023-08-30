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«Сакраменто» проявляет интерес к Джавейлу Макги

«Сакраменто» рассматривает вариант с подписанием центрового Джавейла Макги (35 лет, 213 см). «Кингз» могут подписать Макги после того, как он станет свободным агентом.

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