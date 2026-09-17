Эксперт Маслов: мошенники звонят близким погибших бойцов СВО под предлогом наград

Мошенники звонят от имени сотрудников военкомата родственникам погибших бойцов спецоперации для якобы получения наград.
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