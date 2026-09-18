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Самая высокая карусель на ВДНХ "Стратосфера" зависла с людьми наверху

Самая высокая карусель на ВДНХ "Стратосфера" зависла с людьми наверху

Максим Андреев/Яндекс.Карты (Стратосфера) Аттракцион "Стратосфера" – самая высокая цепочная карусель Москвы, расположенная в парке "Орион" на ВДНХ, – зависла с людьми наверху.

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