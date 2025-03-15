NYT: США рассматривают возможность ужесточения правил въезда для россиян

Согласно данным газеты, в США легко пустят только состоятельных россиян — бизнесменов, всем остальным для туристических и миграционных целей нужно будет проходить дополнительные визовые процедурыАдминистрация президента США рассматривает возможность ужесточить правила въезда в страну для граждан из 43 государств, в том числе для России и Белоруссии.