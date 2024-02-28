Вмешательство государства укрепило экономику России в период кризисов

Российская экономика доказала свою прочность благодаря принимаемым властями решениям. Подчас экстренные меры позволили сохранить приемлемый уровень доходов населения, пережить последствия пандемии и вполне успешно справиться с рекордным количеством санкций.
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