За 9 месяцев 2023 года Samsung продала более 25 миллионов смартфонов линейки Galaxy S23, почти половина из них – это Galaxy S23 Ultra

Hana Securities поделилась статистикой продаж смартфонов Samsung в текущем году. Оказалось, что за период с января по сентябрь Samsung продала 25,06 млн смартфонов флагманской линейки Galaxy S23 — на 23% больше, чем было продано Galaxy S22 за аналогичный период.
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