Председательство России в БРИКС: удастся ли смягчить индийско-китайские противоречия?

Партнёрство Москвы с Пекином и Дели позволяет вести сбалансированный диалог С 1 января 2024 года полноправными участниками межгосударственного объединения БРИКС стали пять новых государств – Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия.