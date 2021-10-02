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  • Лилия
    Это он Вам сказал?)))Не говорить мужу?..
  • Лилия
    Вы два противоположных совета дали.)))Не говорить мужу?..
  • Люся Люся
    Не было тогда джипоффф. Поэтому смиритесь, что это правда )))Поцеловала незнак...

За помощь нужно платить?

За помощь нужно платить?

— Где бы вы были без матери-то? И ты, и муж твой, нищеброд! Сдохли бы уже с голоду! — громко, на весь подъезд, провозглашает пенсионерка Антонина Николаевна, выходя из своей квартиры и продолжая, по видимому, начатый разговор с дочерью Викой.

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Елена игрик
Всегда руководствовалась принципом: делай добро и бросай его в воду. Делаешь - не попрекай, а не хочешь - не делай.
Ирис
А правда, зачем размножаться на съемной квартире? Хотели материнский капитал получить? Мозги то должны быть, хоть у одного из супругов... Ну если так не терпелось - родили бы одного и остановились. Зарабатывали бы на жилье. Потом и размножались бы дальше.
Виктор Белогорцев
размножайся в старости, выкупишь квартиру лет за 15-20, потом немного обставишь и лет так в 45-50 размножайся
Ирис
Пусть муж безработный сидит с детьми, а жена выходит на работу. Где то она работала до декрета...
Марина
Все родители помогают детям,не попрекая.
Ирис
Мужу прежде чем размахивать женилкой, следовало бы подумать головой , где будет жить его семья. А раз оба бестолковые - пусть платят своими нервами. Мать то эти безмозглые супруги, видимо, изрядно достали.
Марина Петрова
Просто мать не думает, что когда-нибудь придет время, и она сляжет, то может получить ответку.
Мира Сергеевна
От нормальных детей не получит, что старый что малый , она пока дет ползали не сдала их никуда, так что если сляжет - обязаны по совести до конца довести.
Vera Dobryagina
Вечная история-сойдутся ради красивой свадьбы, чтоб фотки в Инста выложить, а как и на что жить будут-а, как нибудь...кстати, далеко не всем родители помогают, так что матери ещё в ноги надо поклониться-вся семья на ней. А то набрали бы молодые кредитов, а потом как снежный ком-и квартиры бы лишились. Ну, ясно дело, кому ж понравится, что мать целыми днями пилит и ругается, зато дети сыты, и у самих крыша над головой.

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