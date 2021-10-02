За помощь нужно платить?

— Где бы вы были без матери-то? И ты, и муж твой, нищеброд! Сдохли бы уже с голоду! — громко, на весь подъезд, провозглашает пенсионерка Антонина Николаевна, выходя из своей квартиры и продолжая, по видимому, начатый разговор с дочерью Викой.