Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю

С момента предыдущей встречи российской и украинской делегаций прошло совсем немного времени, но есть многочисленные признаки того, что второй раунд переговоров, который должен состояться завтра, будет совершенно не похож на первый — хотя бы потому, что на третьем Украины, скорее всего, не будет.
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