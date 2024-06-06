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Петер Сийярто представит Венгрию на швейцарском саммите по Украине

Петер Сийярто представит Венгрию на швейцарском саммите по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Петер Сийярто, примет участие в швейцарском саммите, посвященном урегулированию конфликта на Украине, представляя свою страну на этом важном мероприятии.

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