Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Петер Сийярто, примет участие в швейцарском саммите, посвященном урегулированию конфликта на Украине, представляя свою страну на этом важном мероприятии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии