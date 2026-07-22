Политика как он...
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Политика как она есть

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Минздрав расширил список редких заболеваний

Минздрав расширил список редких заболеваний

Минздрав России расширил список редких заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно решению ведомства, в список добавили синдром Рафика — наследственную болезнь, которая приводит к интеллектуальным, психическим и двигательным нарушениям, а также к ожирению и снижению мышечного тонуса.

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