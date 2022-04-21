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«Международное рукодство подвело трансгендерных атлетов своей инклюзивной политикой». Олимпийская чемпионка по велоспорту Арчибальд раскритиковала политику МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Кэти Арчибальд раскритиковала политику МОК в отношении трансгендеров.

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