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Татар-информ

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Сто лет мужества и служения: как ДОСААФ в Татарстане встречает вековой юбилей

Сто лет мужества и служения: как ДОСААФ в Татарстане встречает вековой юбилей

Сегодня татарстанский ДОСААФ – это 24 районные организации, 11 автошкол, спортивно-технические клубы и авиацентр.

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