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FiNE NEWS

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Что сказать инспектору ГАИ, чтобы не нажить проблем?

Представьте ситуацию: вы едете по дороге, всё в порядке, документы на месте, но внезапно вас останавливает инспектор ГАИ.

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