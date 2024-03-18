Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с иностранным журналистом заявил, что предварительный результат Владимира Путина на выборах президента в более чем 87% голосов является "беспрецедентным", передает ТАСС.
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