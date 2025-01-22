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Пожар в санатории "Жемчужина" в Набережных Челнах: эвакуированы 64 человека

Пожар в санатории "Жемчужина" в Набережных Челнах: эвакуированы 64 человека

В Набережных Челнах из санатория "Жемчужина" эвакуировали 64 человека из-за пожара на третьем этаже второго корпуса.

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