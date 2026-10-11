США испытали систему доставки из космоса за 90 минут — в качестве груза использовали бутылку виски

И радиостанцию Американская компания Sierra Space провела два испытания возвращаемого аппарата Ghost, предназначенного для доставки грузов из космоса в любую точку Земли.
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