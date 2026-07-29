В Севастополе задержали украинского агента: суд назначил ему 18 лет строгого режима

66-летний севастополец передавал данные о месте нахождения Черноморского флота и военной технике.По данным УФСБ России по Крыму и Севастополю, мужчина установил контакт с украинскими спецслужбами во время поездки на Украину и затем собирал для них фотографии, координаты объектов и сведения о боновых заграждениях.
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