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Госдума рассмотрит законопроект о правилах выдворения мигрантов из РФ

Госдума рассмотрит законопроект о правилах выдворения мигрантов из РФ

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, который наделит органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев с территории РФ, следует из заключения комитета.

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