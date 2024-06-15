Госдума рассмотрит законопроект о правилах выдворения мигрантов из РФ

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, который наделит органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев с территории РФ, следует из заключения комитета.
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