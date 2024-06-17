Как молодежь в Мангистау вовлекают в торговлю наркотиками

Синтетические наркотики стали огромной проблемой не только для Казахстана, но и для всего мира. Несмотря на длительные сроки заключения, которые получают те, кто участвует в цепочке распространения и продажи наркотических веществ, число людей, которых вовлекают в эту деятельность, не уменьшается.