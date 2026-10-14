Елена Гольянова сыграла больше сотни ролей. Главных — всего две. Восемь лет она выходила на сцену МХТ имени Чехова, снималась в «Докторе Тырсе» и «Принцессе цирка», а последней её работой на экране стал сериал «Зацепка» в 2021-м.