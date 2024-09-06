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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов проведет весь матч с Таиландом. Кафанов подтвердил

Об этом тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил после победы над Вьетнамом (3:0). «Доволен тем, как сыграли и Андрей [Лунев], и Женя [Латышонок].

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