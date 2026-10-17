Мобилизованные солдаты латвийского Временного правительства в Лимбажи. 1919 годЕсли о «красных» латышских стрелках ещё в советское время было написано много исследований (как строго научных, так и научно-популярных), то история вооружённых сил «буржуазной» Латвии до сих пор остаётся в тени отечественной военной истории.
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