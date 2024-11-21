Депутаты Ямала приняли бюджет на 2025 год на фоне сильной инфляции

Депутаты Заксобрания Ямала приняли бюджет на 2025 год и последующие два года. Экономика Как сообщил первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин, по итогам года ожидается рекорд потребления газа в России.
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