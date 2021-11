В пгт. Санчурск уничтожили около 14 кг колбасных изделий с геномом вируса африканской чумы свиней. По информации Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, 12 ноября 2021 года по результатам лабораторных исследований КОГБУ «Кировская областная ветеринарная лаборатория», проводимых в рамках государственного мониторинга, в 3 пробах колбасных изделий, содержащих мясо свинины с датами выработки 31 октября 2021 года,… The post В Санчурске обнаружили 14 кг колбасных изделий с геномом вируса африканской чумы свиней first appeared on ВЯТКА ОБЛАСТНАЯ.