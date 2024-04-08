Детей из Тверской области приглашают на конкурс тематических поделок

Сотрудники тверской транспортной полиции приглашает детей Тверской области на региональный этап Всероссийского детского конкурса «Полицейский Дядя Степа» Об этом сообщает пресс-служба Тверского ЛО МВД России на транспорте.
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