Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за расселения ветхого жилья во Владимире

Жители Владимира в эфире федерального канала пожаловались на условия жизни в аварийном доме.Следком Владимирской области по поручению Александра Бастрыкина готовится возбудить уголовное дело из-за нарушений при расселении аварийного жилья во Владимире.
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