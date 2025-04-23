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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Миранчук должен восстановиться от травмы голеностопа к 4 мая. «Сьон» сыграет в турнире 6 худших клубов Швейцарии

Тренер «Сьона» Дидье Толо рассчитывает, что 29-летний хавбек восстановится от травмы левого голеностопа к матчу с «Цюрихом» – к первой из 5 игр мини-турнира среди худших шести клубов швейцарской Суперлиги.

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