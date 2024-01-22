На Украине в зоне СВО геройски погиб военнослужащий из Ростовской области

Дома у бойца остались жена и маленький ребёнок.Стало известно о том, что в зоне специальной военной операции получил смертельное ранение 35-летний боец из Новошахтинска Ростовской области Михаил Бардецкий.
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