#ИзАрхива В честь дня рождения Владимира Ильича, мы решили спросить у школьников, а кто такой Ленин??.
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#ИзАрхива В честь дня рождения Владимира Ильича, мы решили спросить у школьников, а кто такой Ленин??.